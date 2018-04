Todos falam de Irã e Israel, mas esquecem outros dois “I”s (Iraque e Iêmen)

O Oriente Médio possui quatro países cujos nomes começam com “I” em português – Irã, Iraque, Israel e Iêmen. Destes, as atenções do mundo, neste ano, se voltaram para dois deles. Israel, primeiro com a guerra em Gaza, depois com as eleições e agora com as discussões sobre a criação de um Estado palestino. E o Irã, com seu programa nuclear que pode ou não levar à produção de uma bomba atômica e, agora, com os protestos de milhões de pessoas a favor e contra o resultado da eleição que manteve o polêmico presidente Mahmoud Ahmadinejad no poder.

O Iraque, fora dos EUA, deixou de ser prioridade na cobertura do Oriente Médio há algum tempo. E poucos – e eu me incluo na lista – gostam de falar que o Iêmen se tornou o novo bastião da rede terrorista Al Qaeda no mundo árabe, com militantes treinando livremente neste país onde o Estado está cada vez mais enfraquecido ou inexistente. Há ocidentais sequestrados e mortos, tráfico de armas e pirataria.

Ou se esquecem de que, o Iraque, apesar da melhora, ainda carrega o triste título de lugar onde morrem mais pessoas no Oriente Médio, sem falar nas dezenas de milhares de tropas americanas ainda presentes no país.

Às vezes, as surpresas para o mundo não ocorrem em países que estão no centro das atenções mundiais, mas em regiões marginais. O Afeganistão e o Taleban davam guarida à Al Qaeda bem antes do 11 de Setembro. Era raro ler ou ver algo sobre o assunto na época. Parecia algo distante. Todos sabem o resultado. Aliás, não tem nenhum twitter em Aden ou Sana. Tampouco correspondentes estrangeiros ou enviados de governos ocidentais. É esperar para ver.

