Um guia blogueiro do que não fazer em NY

Há muitos guias bons com dicas do que fazer em NY. Mas, há uns dez anos morando aqui, estou aberto a convites para escrever um guia de dicas do que não fazer em NY. Inclusive com direito a anti-tour. Aliás, para não perder tempo, faça como o Holden Caufield do Apanhador no Campo de Centeio – saia andando sem rumo que dará certo e você terá ótimas memórias da viagem a uma NY só sua, que vc não encontrará nos guias

Eu, por exemplo, gosto de ir a jogo de Baseball no Bronx, comer comida libanesa no Brooklyn ou churrasco argentino no Queens, além de tentar me convencer há dez verões que existe praia boa em NY. Vc talvez me matasse por estas dicas. Mas é minha NY