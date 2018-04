Uma frase que resume o Egito

“No Egito, a política é dominada por democratas que não são liberais e por liberais que não são democratas”. A frase foi escrita por Samer Shehata, professor da Universidade de Oklahoma. Para mim, nada define melhor a situação no Egito e até mesmo na Síria neste momento de colapso da Presidência de Mohammad Morsy.

Regimes não democráticos, como o de Hosni Mubarak e o de Bashar al Assad antes da guerra civil garantiam as liberdades individuais para padrões da região. Nas áreas controladas pelo regime sírio, como Damasco e a Costa Mediterrânea, minorias religiosas como as cristãs não são reprimidas. Mulheres se vestem da forma que quiserem e há até tolerância com homossexuais.

No Egito da Irmandade, diminuiu a tolerância com o álcool. Mulheres se sentem mais reprimidas. Há perseguições a cristãos.

O mundo árabe precisa de governos democráticos e liberais ao mesmo tempo. O Líbano chega perto disso, mas tem a questão sectária. A Tunísia ainda é a esperança dos países onde ocorreu a Primavera Árabe.

O Egito, no momento, está entre um presidente eleito democraticamente que não respeita as liberdades e militares que defendem as liberdades e não respeitam a democracia.

Guga Chacra, comentarista de política internacional do Estadão e do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio e em NY. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires