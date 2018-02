Uma história blogueira do Chipre

Assista ao meu comentário na GLOBO NEWS SOBRE A CRISE NO CHIPRE

E leia mais os outros posts das últimas 24 horas no blog EM DISCURSO HISTÓRICO, OBAMA DEFENDE PALESTINA PARA ISRAEL SER JUDAICO DEMOCRATICO

O AVANÇO PARA OS CURDOS DA TURQUIA E OS BIDUN DO KUWAIT

OBAMA DECEPCIONOU OS PALESTINOS

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

E SE OS REBELDES USARAM ARMAS QUÍMICAS NA SÍRIA?

Nicósia, no Chipre, é a última capital dividida do mundo e, se depender das recentes negociações de paz que chegaram a trazer otimismo ao conflito envolvendo cipriotas gregos e turcos, o muro que separa a cidade desde 1974 deve continuar de pé por pelo menos mais alguns anos. Localizada politicamente na Europa, mas geograficamente no Oriente Médio, esta ilha-país do Mediterrâneo de 9.250 km2 foi cortada em duas partes quando os turcos invadiram o território cipriota há 39 anos e, nove anos mais tarde, criaram no terço norte um Estado independente reconhecido apenas pelo governo de Ancara. Grego-cipriotas, que eram majoritários na região, se refugiaram no lado sul, onde está o governo oficial do Chipre. E turco-cipriotas foram para a área invadida.

Durante 29 anos, moradores dos dois lados da cidade e do país não podiam cruzar a divisa. Em 2003, pela primeira vez, a travessia foi liberada apos início de negociações. Esta permissão de travessia não significou o fim do conflito entre os dois lados, que se estende quase desde a independência, em 1960, e se acentuou 14 anos depois. Grego-cipriotas continuam proibidos pelo regime turco de morar em suas casas ou de adquirir terras no lado norte da ilha. Eles podem apenas visitar e, se quiserem, se hospedar em hotéis, como se fossem turistas. Já os turco-cipriotas podem morar no lado grego, desde que façam o passaporte.

O Chipre, que no passado já foi parte da Grécia, Macedônia, Império Romano, Bizantino, Pérsia e foi dominado por cruzados, Veneza, Gênova, Império Turco Otomano e Reino Unido, ficou independente dos britânicos em 1960. Cerca de 80% da população era de origem grega e cristã ortodoxa, além de alguns poucos maronitas e armênios. O restante era composto por turcos muçulmanos. A proporção não se alterou.

Gregos e turcos disputam há décadas a influência sobre a ilha – os gregos por muitos anos defendendo a “enosis” (unificação em grego) com a Grécia; e os turcos a favor da “taksim” (partilha em turco) do país, com a criação de um Estado turco-cipriota. Hoje a Grécia não fala em enosis, mas a Turquia mantém o ideal de taksim.

* Texto baseado em reportagem minha publicada no Estadão durante visita ao Chipre em 2009

Guga Chacra, comentarista de política internacional do Estadão e do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires

Comentários islamofóbicos, antisemitas e antiárabes ou que coloquem um povo ou uma religião como superiores não serão publicados. Tampouco ataques entre leitores ou contra o blogueiro. Pessoas que insistirem em ataques pessoais não terão mais seus comentários publicados. Não é permitido postar vídeo. Todos os posts devem ter relação com algum dos temas acima. O blog está aberto a discussões educadas e com pontos de vista diferentes. Os comentários dos leitores não refletem a opinião do jornalista

Acompanhe também meus comentários no Globo News Em Pauta, na Rádio Estadão, na TV Estadão, no Estadão Noite no tablet, no Twitter @gugachacra , no Facebook Guga Chacra (me adicionem como seguidor), no Instagram e no Google Plus. Escrevam para mim no gugachacra at outlook.com. Leiam também o blog do Ariel Palacios