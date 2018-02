Veja debate sobre Oriente Médio no Rio de Janeiro (eu participei)

Você sabia que há mais árabes israelenses estudando hebraico em universidades de Israel do que judeus? Você já pensou como é estar no meio de um tratamento de canal quando toca a sirene avisando que um foguete do Hamas pode cair nas proximidades? Afinal, por que o Líbano não consegue eleger um presidente? O que ocorrerá no Oriente Médio se os EUA e o Irã assinarem um acordo? Qual o futuro da Síria? Qual a estratégia de Assad? O que ocorreu com Aleppo? Por que o antissemitismo e a islamofobia têm crescido no mundo? Abbas e Netanyahu podem assinar a paz? Por que o Hezbollah é mais forte do que o Hamas? Como andam os cristãos do mundo árabe? Quem são os drusos? Você sabia que o embaixador de Israel no Brasil é árabe?

Estas foram algumas das questões que foram debatidas por mim, pelo embaixador de Israel no Brasil, Reda Mansour (que é árabe e druso), pela correspondente da Globo News em Israel, Dani Kresch, e pelo acadêmico Michel Gherman, professor da Universidade Hebraica de Jerusalém. O comando foi de Osias Wurman, editor da rua Judaica e cônsul honorário de Israel no Rio de Janeiro. A organização foi do grupo Hillel. Abaixo, a íntegra do debate

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Não sei como faz para publicar comentários. Portanto pediria que comentem no meu Facebook (Guga Chacra) e no Twitter (@gugachacra), aberto para seguidores

Guga Chacra, comentarista de política internacional do Estadão e do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio e em NY. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires

Comentários islamofóbicos, antissemitas, anticristãos e antiárabes ou que coloquem um povo ou uma religião como superiores não serão publicados. Tampouco são permitidos ataques entre leitores ou contra o blogueiro. Pessoas que insistirem em ataques pessoais não terão mais seus comentários publicados. Não é permitido postar vídeo. Todos os posts devem ter relação com algum dos temas acima. O blog está aberto a discussões educadas e com pontos de vista diferentes. Os comentários dos leitores não refletem a opinião do jornalista

Acompanhe também meus comentários no Globo News Em Pauta, na Rádio Estadão, na TV Estadão, no Estadão Noite no tablet, no Twitter @gugachacra , no Facebook Guga Chacra (me adicionem como seguidor), no Instagram e no Google Plus.