Veja como este comediante explica a “minoria branca” nos EUA

Os brancos serão minoria nos EUA em algumas décadas? O comediante Hari Kondabolu, de uma forma divertida, explica o cenário no vídeo abaixo

Alguns pontos do que ele diz e outros acrescentados por mim

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

1) Os brancos não serão minoria se forem 49% (serão apenas a maior pluralidade). Seriam minoria se os outros 51% fossem da mesma raça, o que não será o caso

2) Os brancos, quando vieram aos EUA, eram minoria. E deram certo, construindo a mais poderosa nação da história. Portanto, qual o problema de ser minoria?

3) Irlandeses, italianos, judeus e poloneses nem sempre foram considerados brancos e sofreram racismo até um passado recente

4) Os outros “51%” não seriam homogêneo – afinal, o que um coreano teria em comum com um afro-americano?

5) Hispânicos e brasileiros, mesmo os de origem europeia, não são considerados brancos nos EUA (como sempre digo, no Ocidente, não somos considerados ocidentais)

6) Descendentes de libaneses e sírios nascidos nos EUA, por exemplo, são considerados tão brancos quanto suecos (neste ponto, igual ao Brasil)

Obs. Notem que os comentários voltaram a ser no wordpress

Guga Chacra, comentarista de política internacional do Estadão e do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio e em NY. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires

Comentários islamofóbicos, antissemitas e antiárabes ou que coloquem um povo ou uma religião como superiores não serão publicados. Tampouco ataques entre leitores ou contra o blogueiro. Pessoas que insistirem em ataques pessoais não terão mais seus comentários publicados. Não é permitido postar vídeo. Todos os posts devem ter relação com algum dos temas acima. O blog está aberto a discussões educadas e com pontos de vista diferentes. Os comentários dos leitores não refletem a opinião do jornalista

Acompanhe também meus comentários no Globo News Em Pauta, na Rádio Estadão, na TV Estadão, no Estadão Noite no tablet, no Twitter @gugachacra , no Facebook Guga Chacra (me adicionem como seguidor), no Instagram e no Google Plus. Escrevam para mim no gugachacra at outlook.com. Leiam também o blog do Ariel Palacios