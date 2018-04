Vitória de Romney na Flórida prova que campanha negativa pode determinar eleição

no twitter @gugachacra

No Brasil, costumam dizer que Barack Obama certamente será reeleito. Obviamente, não levam em consideração o sistema eleitoral americano e, mais importante, como as tendências mudam agudamente de uma semana para outra.

No primeiro caso, o candidato mais popular e mesmo com mais votos não necessariamente é o vencedor. Al Gore teve uma votação superior à de George W. Bush em 2000. Mas o ex-presidente americano o derrotou por uma diferença de cerca de 200 votos na Flórida e levou todos os delegados, conforme manda a lei.

Desta vez, não será diferente. Os swing states decidirão a eleição e muitos deles, como a própria Flórida, sofreram bem mais com a recessão. E, nestes Estados, pesará literalmente o cenário no início de novembro. O índice de desemprego hoje, a morte de Bin Laden, o Irã, tudo vai influenciar de acordo com o sentimento no dia.

Também levem em conta o poder da propaganda eleitoral, que deve ser a mais negativa da história, segundo a New York Magazine. As primárias republicanas são a maior prova disso. Tivemos seis líderes ao longo dos últimos sete meses. No cáucus de Iowa, Newt Gingrich era dado como carta fora do baralho por uma derrota causada por ataques feitos pela campanha de Mitt Romney. Depois de New Hampshire, bradavam que o ex-governador de Massachusetts já era o escolhido do partido.

Uma semana mais tarde, Gingrich partiu para o ataque contra Romney nos debates, venceu na Carolina do Sul e renasceu na disputa, enquanto apostavam que a decadência de seu rival era irreversível. Ontem, o ex-governador de Massachusetts ganhou na Flórida por uma diferença de dois dígitos, como gostam de dizer os americanos, voltando a ser o favorito. Tudo depois de alvejar mais uma vez o ex-presidente da Câmara, que voltou a ser colocado por alguns como fora da disputa. Um erro.

Na verdade, ainda estamos no começo das primárias e muita coisa pode acontecer. Romney tem 84 delegados de 1.144 necessários. Certamente, o ex-governador leva vantagem. Mas Gingrich pode mudar o cenário em Estados do sul, enquanto o islamofóbico e homofóbico Rick Santorum cresceu no último debate e não deve ser descartado como o nome dos conservadores se o ex-presidente da Câmara afundar.

Ron Paul tem fôlego em Estados onde realizam cáucus e seu apoio entre os jovens, certamente maior do que o de Obama, pode ainda levá-lo até a Convenção Republicana em Tampa, em agosto.

No momento, qualquer palpite é chute. Mas eu chuto que o Romney será o adversário de Obama e pode surpreender muitos brasileiros, sendo o futuro ocupante da Casa Branca.

