Você concorda com os democratas ou com os republicanos?

Hillary Clinton teve uma boa performance no debate democrata de ontem. Mas o que me chama a atenção, depois de ver os dois debates, é como os democratas e os republicanos enxergam completamente diferente algumas questões. Abaixo, deixarei quatro perguntas para você verificar se, nestes temas, se identifica mais com democratas ou republicanos. Não incluí política externa e economia. Muitas pessoas podem se identificar com os democratas nestas questões, mas com os republicanos em economia

Você é a favor do direito ao aborto?

Sim – democrata

Não – republicano

Obs. nos EUA, a Suprema Corte legalizou o direito ao aborto em 1973

Você é a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo?

Sim – democrata

Não – republicano

Obs. Nos EUA, a Suprema Corte legalizou o casamento gay neste ano (muitos Estados já permitiam)

Você é a favor de algumas restrições a compras de armamentos, como verificação de antecedentes?

Sim – democrata

Não – republicano

Obs. A Segunda Emenda da Constituição dos EUA garante o direito de portar armas, mas alguns Estados impõem certas restrições

Você acredita que as mudanças climáticas são causadas pelo homem?

Sim – democrata (e quase toda a classe científica)

Não – republicano

Guga Chacra, comentarista de política internacional do Estadão e do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio e em NY. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires

