Você está do lado da Turquia ou dos Curdos?

. A Turquia considera os curdos do PKK terroristas

. O PKK, formado por curdos da Turquia, é aliado do YPG, principal grupo curdo da Síria

. O YPG possui boas relações com o regime de Bashar al Assad, inimigo da Turquia

. Mas o YPG também é o principal aliado dos Estados Unidos na luta contra o ISIS na Síria

. A Turquia acusa o YPG e braços afiliados pelo atentado terrorista que matou 28 em Ancara nesta semana (o grupo nega)

. Mesmo assim, a Turquia deve intensificar os bombardeios ao YPG na Síria

. Os EUA tentam convencer a Turquia a não fazer isso

. Mas a Turquia argumenta que terrorista é terrorista e os EUA deveriam romper com o YPG

. Segundo a Turquia, o Hezbollah também combate o ISIS, mas nem por isso é apoiado pelos EUA

. Os EUA consideram o Hezbollah terrorista e uma ameaça a Israel, seu aliado

. A Turquia acha que os EUA deveriam agir da mesma forma em relação a terroristas curdos, independentemente de eles lutarem contra o ISIS

. Vale lembrar que a Turquia também é inimiga do Hezbollah e não quer em hipótese alguma que os EUA apoiem o grupo (a Turquia voltou a se reaproximar de Israel)

. A Turquia também diz ser formalmente inimiga do ISIS

. Mas a Turquia também é acusada de ter facilitado o fortalecimento do ISIS no passado para o grupo combater o regime de Assad

. Recentemente, a Turquia se afastou do ISIS e passou a apoiar outras milícias rebeldes anti-Assad, algumas delas extremistas

. O ISIS cometeu dois mega atentados na Turquia nos últimos meses, deixando claro o distanciamento

. A Turquia é integrante da OTAN, a aliança militar ocidental comandada pelos EUA

Obs. Ante de falarem que se trata de uma “guerra religiosa”, os curdos, assim como os turcos, são majoritariamente muçulmanos sunitas. A etnia, e não a religião, é distinta

Guga Chacra, blogueiro de política internacional do Estadão e comentarista do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio e em NY. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires