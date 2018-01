Você já viu os números da economia dos EUA nos anos Obama?

Nas eleições de 2012, eu avaliava que Mitt Romney talvez fosse melhor do que Barack Obama na condução da economia dos EUA. Não tenho como saber se estava certo ou não. Mas tenho certeza de que o presidente teve sim resultados econômicos positivos ao longo de seus dois mandatos. Se Romney seria melhor? Nunca irei saber.

Obama, em seu State of the Union de ontem, lembrou os bons números econômicos dos EUA. Abaixo, alguns exemplos

. A economia americana é a mais saudável entre os países desenvolvidos

. O PIB não para de crescer

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

. Foram criados, ao longo de sua administração, 14 milhões de empregos

. Os EUA vivem a sua maior sequência histórica de criação de novos postos de trabalho

. A taxa de desemprego despencou de 10% para 5%, atingindo praticamente o pleno emprego

. A inflação está abaixo da meta de 2% ao ano

. O déficit foi cortado em 75%

. E a indústria automobilística, praticamente morta quando Obama assumiu, teve o seu melhor ano histórico

Verdade, os salários não subiram muito. Verdade, a desigualdade não diminuiu tanto. Verdade, muitos destes resultados ocorreram independentemente do presidente. Mas classificar como ruim o desempenho de Obama na economia é um exagero. Foi bom. Basta comparar com as outras economias desenvolvidas – para não falar de emergentes, como a do Brasil, em recessão, com crescimento da inflação.

Neste post, me foquei em economia. Mais para a frente, falarei de política externa e outros temas. Mas temos de ser honestos com os resultados econômicos positivos de Obama. Classificá-lo como o pior presidente da história não faz sentido algum

Guga Chacra, blogueiro de política internacional do Estadão e comentarista do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio e em NY. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires