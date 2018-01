Você sabia que a Arábia Saudita matou 130 iemenitas em um casamento?

A comunidade internacional corretamente tem seu foco na Guerra da Síria. Mas não deve fechar os olhos para a guerra civil da Líbia, causada em larga escala pelo Ocidente (especialmente a França), e a Guerra do Yemen, onde a Arábia Saudita tem matado civis iemenitas como se fossem passarinhos com armas vendidas pelos EUA.

Nesta semana, o regime saudita matou mais de 130 pessoas em um bombardeio a um casamento no Yemen. A maior parte das vítimas era composta por mulheres e crianças. Não há quase protestos internacionais. Todos se calam diante desta guerra dos sauditas contra os houthis. O resultado da ofensiva saudita, com apoio americano, é o fortalecimento da Al Qaeda na Península Arábica, mais poderosa organização terrorista do mundo.

Se fosse o Irã, o regime de Bashar al Assad ou Israel responsável pelo bombardeio, a gritaria internacional seria corretamente generalizada. Mas, por algum motivo, quando o regime saudita, o mais radical do mundo junto com o do ISIS (Grupo Estado Islâmico ou Daesh), mata civis iemenitas, a comunidade internacional ignora.

A Arábia Saudita possui um regime de Apartheid contra mulheres e minorias religiosas, como os xiitas. O regime saudita ajudou a difundir a ideologia wahabbita, que serve de base para a Al Qaeda, ISIS, Boko Haram, Al Shebab e Taleban. O regime saudita mata homossexuais. O regime saudita decapita pessoas. E 15 dos 19 terroristas do 11 de Setembro, assim como Bin Laden, eram sauditas.

Guga Chacra, comentarista de política internacional do Estadão e do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio e em NY. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires

