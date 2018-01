Você sabia que hoje ocorre uma limpeza étnica na República Centro Africana?

OS COMENTÁRIOS VOLTARAM PARA O WORDPRESS. MAS O BLOG ENFRENTA ALGUNS PROBLEMAS TÉCNICOS QUE DEVEM SER SOLUCIONADOS EM BREVE. PEÇO DESCULPAS

Uma limpeza étnica está sendo levada adiante por cristãos contra muçulmanos na República Centro Africana. Sei que cristãos também são perseguidos por muçulmanos em outras partes do mundo. Nesta semana mesmo, falei dos rebeldes sírios que massacram cristãos na Síria porque estes tendem a ser favoráveis a Assad (o líder sírio, embora alauíta, e a Rússia são vistos como defensores dos cristãos na Síria, enquanto os EUA e a Arábia Saudita são vistos como defensores dos radicais islâmicos).

Mas, hoje, o tema será a República Centro Africana. O problema começou quando rebeldes muçulmanos conhecidos como “seleka” decidiram depor em golpe um presidente cristão e assumiram o poder por nove meses, até serem derrubados por milícias cristãs no mês passado.

Nas últimas semanas, estas milícias cristãs decidiram se vingar. Mas os alvos têm sido todos os muçulmanos e não apenas as milícias. Dezenas de milhares de pessoas buscam abrigos da ONU e refúgio em países vizinhos. Os cerca de 1.500 militares franceses, somados a outros 5.500 militares de nações africanas, são incapazes de conter a violência. Existe um risco de um novo genocídio como Ruanda ocorrer. Alguns já falam que uma limpeza étnica está em andamento.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Lideranças cristãs e muçulmanas têm agido em conjunto para tentar conter as milícias, mas até agora sem sucesso. A presidente interina Catherine Samba-Panza, apesar das boas intenções, tampouco tem avançado para reduzir a violência no país.

Guga Chacra, comentarista de política internacional do Estadão e do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio e em NY. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires

Comentários islamofóbicos, antissemitas e antiárabes ou que coloquem um povo ou uma religião como superiores não serão publicados. Tampouco ataques entre leitores ou contra o blogueiro. Pessoas que insistirem em ataques pessoais não terão mais seus comentários publicados. Não é permitido postar vídeo. Todos os posts devem ter relação com algum dos temas acima. O blog está aberto a discussões educadas e com pontos de vista diferentes. Os comentários dos leitores não refletem a opinião do jornalista

Acompanhe também meus comentários no Globo News Em Pauta, na Rádio Estadão, na TV Estadão, no Estadão Noite no tablet, no Twitter @gugachacra , no Facebook Guga Chacra (me adicionem como seguidor), no Instagram e no Google Plus. Escrevam para mim no gugachacra at outlook.com. Leiam também o blog do Ariel Palacios