Você sabia que Obama não tem nenhum escândalo de corrupção?

O presidente dos EUA, Barack Obama, está no seu oitavo ano na Casa Branca. E, ao longo dos seus dois mandatos, o líder americano não teve um escândalo de corrupção em seu governo – nem dele e nem de nenhum integrante de sua administração. No máximo, o uso de email pessoal por parte da então secretária de Estado Hillary Clinton. Mas Obama não tinha conhecimento do episódio e seu governo colaborou desde o início com as investigações do FBI (polícia federal dos EUA).

Claro, Obama pode ser criticado ou elogiado por sua política econômica, externa e por alguns de seus programas sociais. Isso é natural. Nenhum presidente é celebrado por todos. Afinal, os eleitores e a opinião pública possuem visões de mundo diferentes. Nem cabe aqui neste post discutir estes temas.

Independentemente da visão que se tenha de Obama, o presidente americano poderá se aposentar com calma e segurança. Morará mais dois anos em Washington até a sua filha mais nova ir para a universidade. Talvez se mude para Nova York ou Chicago no futuro. Mas terá uma certeza – não será investigado pela Justiça por corrupção e tampouco precisará de um cargo no gabinete de Hillary caso ela seja eleita para se proteger de uma investigação.