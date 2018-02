A Copa lotou

NUMERO DE PEDIDOS DE INGRESSOS PARA A COPA CHEGA A 4,5 MILHÕES E JÁ SUPERA A CAPACIDADE DOS DOZE ESTADIOS

GENEBRA – A Copa do Mundo de 2014 já recebeu mais pedidos de ingressos que a capacidade dos doze estádios erguidos para receber o evento. Faltando nove meses para o ponta pé inicial e ainda sem grande parte das seleções classificadas, os organizadores confirmam que já receberam bem mais pedidos de entradas que a capacidade total dos estádios, estimada em 3,8 milhões de pessoas.

A primeira fase de pedidos de entradas acaba no dia 10 de outubro. Mas a própria Fifa está surpreendida diante do volume de solicitações que vem recebendo. Os números de pedidos superam a marca de 4,5 milhões.

77% dos pedidos vem de brasileiros, com cerca de 3,4 milhões de solicitações. A Argentina vem na segunda posição, com 223 mil pedidos. O time de Messi já está classificado. Outro que carimbou o passaporte ao Brasil é a seleção dos EUA. O resultado é que 175 mil pedidos de entradas já foram enviados ao Brasil. Segundo a Fifa, solicitações de mais de 200 países foram feitas.

Apesar da corrida por um lugar nos estádios, os organizadores admitem que nem todos os 64 jogos tenham sido vendidos em sua totalidade, principalmente jogos da primeira fase em cidades que não receberão a seleção brasileira.

Uma parte importante da busca por entradas está concentrada nos jogos do Brasil, semi-finais e final. Na primeira rodada de vendas, cidades que receberão a seleção foram especialmente alvo de pedidos, como São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza e Rio de Janeiro. Só para a final, o número de pedidos é quase dez vezes superior à capacidade do novo Maracanã.

A esperança da Fifa é de que, com a definição das seleções europeias que irão ao Brasil e a definição de onde irão jogar, a busca aumente de forma importante também nos demais locais.

Hoje, Itália, Holanda, Costa Rica, EUA, Argentina, Japão, Austrália, Coréia do Sul e Irã, além do Brasil, tem suas vagas garantidas. Neste mês, outras seis seleções europeias devem garantir seu lugar, entre elas a Espanha, Inglaterra, Alemanha e Suíça.

Na Fifa, o recorde ainda é da Alemanha que, na primeira fase de venda de entradas para a Copa de 2006, recebeu 8 milhões de pedidos de ingressos. No caso do Brasil, a entidade não esconde que a corrida pelas entradas revela que aeroportos e hotéis serão fundamentais para o sucesso do torneio.

Na Copa de 2010, na África do Sul, a entidade atravessou uma crise ao ter de distribuir entradas e ordenar que as televisões não focassem nas arquibancadas de alguns jogos que estavam parcialmente vazios.