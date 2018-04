Andrés Sanchez critica ex-jogadores que hoje são comentaristas

Malmo, Suécia – O diretor de seleções da CBF, Andrés Sanchez, ataca as críticas feitas por ex-jogadores brasileiros ao time e alertou que muitos deles que hoje são comentaristas de tevê nunca ganharam nada pela seleção. “Muitos ex-jogadores cobram coisas que nunca fizeram pela seleção”, declarou em entrevista para a Al-Jazeera Sport em Malmo e que irá ao ar na semana que vem.

O grupo de Mano Menezes vem sofrendo duras críticas no Brasil e, nos amistosos que realizou no País, foi vaiado pela torcida. Nos últimos dias, jogadores tem criticado o comportamento da torcida. A seleção joga hoje contra o Iraque na Suécia, na volta de Kaká ao grupo depois de dois anos fora. Sanchez, mesmo rasgando elogios ao meia do Real Madrid, insistiu que a seleção não o trouxe de volta ao grupo para que seja um lider.

“Queremos um grupo, não um jogador. Queremos que ele seja um a mais no grupo e não que seja o grupo”, disse o diretor da CBF à rede árabe. Sanchez dá sinais de que o jogo de hoje de Kaká seria o primeiro de uma série. “Esperamos uma continuação”, declarou. Sobre Neymar, o diretor também adota o mesmo tom. “Não queremos depender de um jogador”, disse. Mas deixou claro que o santistas é hoje o melhor jogador do Brasil e um dos melhores do mundo.

Questionado se Neymar deixará o Brasil para jogar no exterior, Sanchez admitiu que isso deve ocorrer no futuro. “Hoje ele ganha muito bem no Brasil. Paga-se como na Europa”, disse. “Mais ano, menos ano, ele vai para a Europa”, disse.

Sanchez também voltou a falar do Corinthians e destacou à rede árabe que o time estará entre os maiores do mundo em poucos anos. "O Corinthians estará entre os três maiores do mundo em quatro ou cinco anos", completou.