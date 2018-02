Brasil vai à final na eleição para diretor da OMC

Entidade será comandada por um latino-americano. Concorrente do brasileiro é um mexicano

GENEBRA – Pela primeira vez, um candidato brasileiro vai à final na disputa pelo cargo de diretor da Organização Mundial do Comércio (OMC). Na tarde de hoje, a entidade anunciou o resultado da segunda rodada de votações e que colocou na final o embaixador brasileiro Roberto Azevedo e o mexicano Hermínio Blanco. Os dois foram os que mais receberam votos.

A disputa, agora, não será apenas entre dois nomes. Mas uma escolha entre duas visões de comércio exterior e, acima de tudo, uma disputa pela hegemonia comercial na América Latina.

O processo começou no início do ano com nove candidatos. Até hoje, cinco ainda estavam no páreo. Mas um neozelandês, um sul-coreano e uma indonésia acabaram sendo eliminados por terem o menor número de votos.

Seja qual for o resultado da eleição, a realidade é que, pela primeira vez, uma das três organizações que formam o pilar da gestão da economia mundial – FMI, Banco Mundial e a OMC – será dirigida por um latino-americano. Mas Azevedo e Blanco representam visões diferentes tanto da região quanto do papel do comércio no desenvolvimento.

O processo final da escolha começa na semana que vem e o eleito tomará posse em setembro, substituindo à Pascal Lamy.

Azevedo teria o apoio de diversos países africanos e dos Brics. Já Herminio Blanco é favorito dos EUA e deve ter um amplo apoio dos países desenvolvidos.