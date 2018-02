Fifa retira seus símbolos de hotel no Rio

RIO – Roger se apaixonaria loucamente pela milionária brasileira Belinha de Rezende e faria de tudo para evitar seu casamento no Rio de Janeiro. Com sua banda, viajaria à cidade carioca para evitar o trágico destino para seu romance. Junto com ele, Fred e Mel ainda fariam parte da ofensiva para frear esse casamento, desastroso para Roger e seus sonhos.

A história poderia parecer intrigante e sedutora. Mas não passa de uma fantasia…

Trata-se do filme “Voando para o Rio”. Em 1933, um estúdio americano usaria a praia, o Rio e o hotel Copacabana Palace para uma comédia que ganharia fama mundial.

Rodada com um avião de brinquedo, o filme entrou para a história como o primeiro a ver a parceira na pista de dança de Fred Astaire e de Ginger Rogers, algo que marcaria a história do cinema.

70 anos depois, o plano era que outra comédia teria o célebre hotel como cenário: a da família Fifa e suas aventuras no Brasil. O problema é que os planos estão tendo de ser modificados.

Pelo segundo dia consecutivo, vejo funcionários do hotel retirando de sua entrada suntuosa qualquer referência à Fifa ou à Copa. A festa da entidade no Brasil não passou de uma fantasia…