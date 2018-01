Paraíso do sigilo, Suíça busca donos de ‘contas adormecidas’

GENEBRA – Num ato sem precedentes, os sigilosos bancos suíços decidiram colocar em um site na Internet todos os nomes dos correntistas. Mas só aqueles que, nos últimos 60 anos, não reclamaram o dinheiro ou fizeram qualquer movimentação. Se ninguém aparecer, o dinheiro irá aos cofres públicos.

Por uma nova lei, aprovada em janeiro deste ano, os bancos são obrigados a revelar as contas “adormecidas” e tentar descobrir uma forma de lidar com mais de US$ 44 milhões abandonados. Numa mensagem pouco comum, a Associação de Bancos do país anunciou que “se você acha que um ativo é seu ou você teria direito como herdeiro, envie-nos um pedido”. Um site foi aberto com todos os nomes dos correntistas que, nos últimos 60 anos, deixaram de reclamar seu dinheiro nas contas secretas – www.dormantaccounts.ch.

No total, 2,6 mil nomes foram publicados, com a grande maioria deles sendo de suíços. A lista, porém, também traz a nacionalidade e o local de “última residência”. São gregos, romenos, austríacos, argentinos, iranianos, israelenses, alemães e dezenas de outras nacionalidades.

Na lista, o holandês Wolters Wolthers, residente em São Paulo na última vez que teve seu registro verificado nos anos 50, aparece como tendo contas nunca reclamadas nos últimos 60 anos. Hoje, em Moema, o holandês da nome a uma rua. O brasileiro Reimar von Bulow, nascido em 1889, também é um dos que tem ainda uma conta na Suíça, não reclamada por seus herdeiros.

Aparecem na lista ainda os brasileiros Jakob Cristen, Anne Marie de Castro, Maria Madalena de Moraes Dias de Oliveira, Pantaleao Machado, Henri Potterat Reis Alves, Paula e Emma Schleich, Constantino Serafini e Tamara Felsh Tschakirow.

Assim que foi anunciado, o site criado acabou recebendo tantas consultas que caiu. Ao Estado, a direção de Comunicação da Associação de Bancos indicou que o servidor estava ampliando sua capacidade.

“Os ativos serão liquidados ou transferidos ao Estado se nenhum beneficiário aparecer”, indicou a entidade, que estima que o valor “dormente” chegue a US$ 44 milhões.

Os nomes aparecem apenas de contas que não foram movimentadas desde 1954. “O banco vai examinar seu pedido e entrar em contato assim que possível”, explicou o anúncio da entidade. Mas o grupo alerta: “o processo e avaliação do pedido pode levar muitos meses”.

Segundo os suíços, a “transparência” não vai acabar. Em 2016, a entidade fará o mesmo processo com centenas de cofres que não são abertos há décadas.