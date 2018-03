Yohan Blake x Usain Bolt

ZURIQUE – Desafiando a tudo e a todos, Yohan Blake deixa claro: chegará no Rio de Janeiro em 2016 “no pico” de sua carreira e com o status de uma das estrelas mundiais. Em entrevista ao Estado, o segundo homem mais rápido do mundo não hesita em apontar que ele e Usain Bolt são “diferentes” do restante dos atletas. Mas insinua que não vai se contentar em ficar sempre com a posição de número 2.

Eis os principais trechos da entrevista:

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

P – Qual o seu plano até 2016…

R – 2016 será o ano do pico de minha carreira. Até lá, quero vencer muito e chegar no Rio de Janeiro como um dos maiores atletas do evento.

P – Você e Usain Bolt deram sinais em Londres de que estão acima dos demais atletas. Vocês de fato se sentem assim…

R – Não somos de Marte. Somos humanos. Mas o que posso dizer é que somos diferentes. Trabalhamos muito por anos para isso.

P – Que impacto Bolt tem sobre você quando correm juntos…

R – Ele me faz correr melhor e mais rápido. Ser o segundo homem mais rápido significa muito para mim. Há quatro anos, eu estava no colégio e olha onde estou agora.

P – Você pretende superar Bolt…

R – Sou um homem de surpresas. Vocês verão.