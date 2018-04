De volta ao MIT

Há uma semana, voltei para Cambridge!

Meus dez dias no Brasil foram realmente bons! É muito legal rever a família, amigos e não precisar usar casacos terrivelmente pesados para sair de casa. Assim como senti saudades de casa enquanto estava aqui, também tive vontade de voltar para cá enquanto estava no Brasil. Parece que, enfim, o MIT virou uma casa também.

Nesse janeiro, acontece o que chamamos de IAP, ou Independent Activities Period. Durante o mês, são oferecidas várias atividades acadêmicas e não acadêmicas. É nesse período que existem as famosas competições de robôs, de webdesign e outras cursos meio aleatórios como cerâmica e meditação.

Eu estou aqui para continuar meu curso de cálculo 2! Agora os assuntos estão ficando bem mais interessantes porque estamos lidando com cálculo vetorial. Como o curso não ocupa todo o meu tempo durante a semana, tenho tempo para, apesar de estar estudando no MIT, ser uma pessoa normal e fazer coisas equilibradas, como me exercitar, ir ao supermercado e dormir 8 horas por dia, o que é realmente legal. Tenho quase certeza que durante o semestre vai ficar muito mais difícil conciliar os estudos com, bem, todo o resto, por isso estou tentando aproveitar.

Outros planos são: aprender a patinar no gelo – ontem foi a primeira vez que tentei e foi realmente difícil, dolorido e divertido aprender; conseguir um trabalho em algum laboratório aqui no MIT; tentar encontrar um estágio para o verão; e estudar bastante coisas que eu ache interessante, basicamente.

Cheers!