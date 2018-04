Hell Weeks

Sim… As últimas duas semanas foram non-stop work.

A lista de coisas para fazer nessa semana: um relatório de laboratório cobrindo um mês de experimentos que vale metade da minha nota, um exame oral para a mesma aula, uma prova de física, 3 psets (um deles com ~50 exercícios) e 12 horas de trabalho no laboratório. Isso tudo já me rendeu 24 h sem dormir um dia. Haja energia.

Fora isso, amanhã começa o Campus Preview Weekend (CPW). Os novos alunos admitidos virão visitar o MIT e fazer um monte de coisas bacanas (ou seja, serão enganados pelo tempo mais lindo e florido e pelas milhares de festas no fim de semana, que na vida real de um aluno do MIT, são eventos bem raros).

Espero sobreviver até lá.