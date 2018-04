Só temos mais uma semana antes que o IAP (Independent Activities Period) acabe e o semestre comece de verdade. É uma pena que esse período tão legal tenha que passar tão rápido… Apesar de estar estudando bastante cálculo vetorial, sobra algum tempo para ficar conversando com os amigos, ir à festas, ler bastante e até estudar um pouco de biologia.

Sim, estudar biologia será uma novidade nesse Spring semester. O curso é um requerimento do Instituto para qualquer major que os alunos façam e, em um lugar em que a maioria dos alunos querem fazer Computer Science, não é muito popular. Mas, pelo que eu ouvi falar do curso, parece ser bem interessante e, possivelmente, pode me ajudar a fazer a escolha do major. Já li partes do livro que será usado e realmente parece bem interessante, além de ser algo diferente de estudar.

O dia de matrícula para as aulas do Spring semester é em 1o de janeiro, e eu finalmente decidi quais aulas eu vou fazer! A seleção é a seguinte: Eletromagnetismo (8.022), Introdução à Biologia (7.013), Introdução ao Laboratório de Química (5.35) e Química Orgânica 1 (5.12). A matéria que eu acho que será mais interessante vai ser o laboratório, nós vamos estudar espectroscopia, síntese de compostos de coordenação e cinética química e fabricação de polímeros que emitem luz, parece ser bem legal!

Além de fazer planos para o semestre, nesse fim de semana vou estudar para a prova final de cálculo, que será na próxima sexta feira. E, possivelmente, procurar um UROP, que é um trabalho de pesquisa para o semestre.