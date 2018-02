Primeira semana do Spring Semester!

Antes de qualquer aula, de qualquer pset ou relatório, o semester deve ter o “Registration Day”. Esse é aquele dia frenético em que os alunos do MIT tentam, às vezes sem sucesso, escolher entre as milhares de matérias interessantíssimas. Para ter uma idéia: http://student.mit.edu/catalog/index.cgi. É nesse dia também que os alunos têm sua reunião semestral com o “advisor”, que na teoria, nos ajuda a escolher as matérias mais direcionadas à área de interesse. O “advisor” deve assinar o formulário que nos matricula em cada um dos cursos; por isso, às vezes é necessário que os alunos os convençam de que fazer só mais uma materiazinha não irá comprometer o desempenho. Depois de pensar bastante, finalmente cheguei à decisão final das matérias: Biologia, Orgânica I, Eletromagnetismo, Introdução ao Laboratório de Química e um seminário sobre farmacologia. Fiquei muito feliz com essas decisões (até agora).

Nos primeiros dias, tive a primeira aula de biologia, que foi realmente interessante. Vamos lidar com Bioquímica, Genética, Células tronco, desenvolvimento, entre outras coisas. Parece ser uma aula mais direcionada a “problem solving” em biologia, ao invés de pura memorização de fatos e nomes.

A primeira aula de laboratório foi, no mínimo, interessante. Chegando ao imenso laboratório, cheguei em das bancadas e escolhi um dos armários (sim, cada aluno de laboratório de química tem seu próprio armário cheio de coisas). Depois disso, tive que checar se todos os instrumentos listados realmente estavam dentro do armário e das gavetas. Isso não teria sido tão problemático em português. Honestamente, já é difícil se lembrar dos nomes bureta, pipeta, dessecador, tubo de condensação, kitassato, etc. em português. Em inglês, isso ficou um pouquinho mais complicado. Além de ter que tentar traduzir os nomes de alguns dos instrumentos, eu realmente não conhecia outros. Pelo menos, eu parecia a menos perdida do grupo.

Tive minha segunda aula de laboratório hoje e foi realmente emocionante! Hoje fiz meu primeiro espectro no espectrofotômetro. Já havia estudado um pouco sobre esse assunto para as Olimpíadas de Química, mas foi muito legal gerar um e entender realmente como o instrumento funciona.

Talvez a matéria mais problemática do semestre será física. Eu optei fazer o curso de física que é um pouco mais complicado que o normal. Ele é incrível: em todas as aulas temos demonstrações muito interessantes sobre os conceitos discutidos e expõe com mais profundidade os conceitos (um dos professores disse, inclusive, que o objetivo do curso é que os alunos consigam derivar todo o Eletromagnetismo). Parece ótimo, mas requer um tempo enorme a cada semana. Espero conseguir me organizar o suficiente para ter boas notas nesse curso… Veremos.

Alem disso, eu espero conseguir um trabalho em algum laboratório para esse semestre. Isso pode ser um pouco complicado, já que para os laboratórios de química talvez seja necessário ter um pouco mais de experiência.

Espero também sobreviver a essa segunda feira lotada de aulas!