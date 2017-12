Ideias contra o radicalismo

A ameaça do terrorismo precisa ser enfrentada com a mesma arma por ele empregada para mobilizar seus suicidas: a das ideias. Os governos e, mais que eles, as sociedades ocidentais, precisam se aliar às parcelas moderadas das comunidades muçulmanas — que representam sua grande maioria silenciosa — para derrotar os extremistas naquilo em que eles são mais fortes, que é a sua mensagem de suposto heroísmo, martírio e fé. Toda vez que publicam mensagens ofensivas ao Islã, ainda que a título de humor, ou que proíbem véus ou burkinis, os ocidentais reforçam os ressentimentos e ficam mais longe de vencer essa batalha. O próprio Ocidente ficará melhor e mais perto de seus próprios valores quando entender, aceitar e celebrar a diferença.

