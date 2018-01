A face da radicalização

Adrian Russell, autor do atentado que deixou 4 mortos e 40 feridos em Londres na quarta-feira, começou jovem no crime comum. Só bem mais tarde, na prisão, converteu-se ao Islã, mudou seu nome para Khalid Masood e se radicalizou. Sua história, parecida com a de outros autores de atentados na França, Bélgica, Alemanha e EUA, mostra o quanto é contraproducente enfrentar o terrorismo barrando a entrada de imigrantes muçulmanos — e aumentando a percepção de hostilidade contra o Islã.

