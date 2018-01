O Líbano sempre foi considerado “não um país, mas uma mensagem”, por seu mosaico humano. Mas a realidade mostra que, para que esse mosaico continue intacto, é preciso que o Líbano assegure, antes de tudo, a sua condição de país. Na minha coluna no Estadão deste domingo, analiso a renúncia e a volta do primeiro-ministro Saad Hariri, como resultado da interferência de outros países nos assuntos internos do Líbano.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.