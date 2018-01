O chanceler José Serra anunciou uma mudança de estratégia do Brasil no comércio exterior, da insistência em um acordo global de livre comércio para acordos bilaterais e regionais. Entretanto, há um longo caminho a percorrer entre as palavras e a liderança requerida para vencer as resistências, sobretudo da indústria nacional.

