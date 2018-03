Luis Vicente León, diretor do principal instituto de pesquisas de opinião da Venezuela, explica como os chavistas se mantêm no poder, apesar da derrota eleitoral na Assembleia Nacional e dos problemas econômicos. León veio a São Paulo a convite do iFHC e falou ao blog.

