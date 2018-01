Arquitetura de um acordo

O acordo entre o governo colombiano e as Farc ensina o caminho da resolução de um conflito: a paz definitiva não se alcança em posição de fraqueza nem tampouco aniquilando o agressor, mas enfrentando-o com armas, sangue e determinação, elevando, para ele, o custo do conflito, e, em seguida, ouvindo suas condições, acatando o que for possível, mesmo que não seja plenamente justo, mas melhor do que a continuação da guerra. Plenitude não existe. A não ser nos cemitérios.

