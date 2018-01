‘Brasil tem treinado muito’ para enfrentar terrorismo, diz adido de Defesa americano

O coronel americano José Espinosa reconhece que é difícil preparar-se para o terrorismo, dada a sua imprevisibilidade. “Estamos rezando para que não aconteça nada nos Jogos Olímpicos”, me disse ele, entrevista durante o último treinamento das forças de segurança contraterrorismo antes da Olimpíada, no Comando de Operações Especiais do Exército, em Goiânia.

Participam do exercícios homens e mulheres das Forças Armadas, da Polícia Federal e das polícias militares e civis dos Estados onde haverá jogos de futebol, além do Rio. Adidos militares de 23 países vieram ver como o Brasil está se preparando para enfrentar a ameaça do terrorismo.

Assista também:

Forças contraterrorismo fazem último treino antes dos Jogos Olímpicos

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Exército conta com população para prevenir terrorismo, diz general

Maior desafio do terrorismo está em São Paulo, diz delegado da PF