Tanto no caso de Cuba quanto do Irã, a fragilidade política de Donald Trump o empurra a cumprir promessas de campanha que não atendem aos interesses dos EUA, mas sim de seu acuado presidente. Clique aqui para ler minha coluna no Estadão

