O império da mentira

Enquanto o jornalismo independente luta para encontrar um novo modelo de negócios, a maioria dos cidadãos vive numa espécie de embriaguês informativa, com as fronteiras entre o real e o imaginário embaçadas. E assim se torna muito facilmente manipulável. Quem se dá bem são mestres da prestidigitação, como Donald Trump e outros populistas. A democracia dá poder para o povo escolher com base na crença de que ele terá acesso à informação e optará pelo que é melhor para ele. Esse alicerce está profundamente abalado.

