Trump teve fortes incentivos políticos para realizar o ataque na Síria: o cerco se fecha ao redor dele, com o avanço das investigações do envolvimento de seus assessores com a Rússia e escândalos envolvendo casos extra-conjugais. Escrevo do Irã, que se prepara para a escalada das tensões com os EUA.

