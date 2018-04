Escrevo do México, onde a campanha para as eleições de 1.º de julho está começando oficialmente. O candidato da esquerda, López Obrador, figura nas pesquisas como franco vencedor. Ele promete reverter as reformas liberais e, assim como Trump, também acha que é preciso renegociar o Nafta.López Obrador, um populista de esquerda, é um Trump com o sinal trocado.

