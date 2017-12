Rebeldes abandonados

A decisão de Trump de pôr fim à ajuda militar aos rebeldes seculares sírios implica a segunda perda de credibilidade dos EUA em quatro anos, numa região que não tem o hábito de esquecer essas coisas. Como disse um funcionário do governo americano, “Putin venceu na Síria.” E Bashar Assad também, mais uma vez com a ajuda indireta dos extremistas islâmicos, cuja ameaça é mais importante do que qualquer outra coisa, para os americanos e seus aliados europeus.

