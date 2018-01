No domingo passado, descrevi a desinformação e o caos como métodos de gestão e de propaganda do presidente americano, Donald Trump, e seu estrategista, Stephen Bannon. O exemplo daquele momento era o decreto que baniu refugiados. Nesta semana, temos um quadro mais claro de como isso se dá no campo da política externa, com os desfechos dos atritos com a China e o Japão.

