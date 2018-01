Na coluna do domingo passado, terminei perguntando se os palestinos pagariam o preço da luta de Donald Trump pela sobrevivência. No próprio domingo, a Arábia Saudita respondeu, rompendo relações com o Catar por causa de seu apoio a grupos terroristas – entre eles o Hamas, que há dez anos governa a Faixa de Gaza – e por sua proximidade com o Irã.

Clique aqui para ler minha coluna no Estadão, de Tel-Aviv