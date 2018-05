Trump ameaçou na quinta não ir à cúpula com Kim Jong-un, para no dia seguinte festejar o encontro entre ele e Moon Jae-in. Corre em paralelo a guerra comercial entre EUA e China. Os chineses sempre usaram a Coreia do Norte como uma carta na disputa com os EUA. Não mais. Kim e Moon deram um grito de independência. Ao cruzar a zona desmilitarizada, entraram num terreno inexplorado.

