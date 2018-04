As duas grandes realizações da política externa de Barack Obama foram a reaproximação com Cuba e o acordo nuclear com o Irã. Seu sucessor, Donald Trump, está trabalhando para desfazer ambas, como parte de uma obsessão em apagar o legado de Obama. Mas, no mundo real, isso é o que menos importa: a luta pela democracia nesses dois países está em jogo. Clique aqui para ler minha coluna no Estadão