A crise na Ucrânia é séria demais, diz historiador britânico. Putin não deve se iludir de que tropas russas vão ser bem recebidas.

Tim Snyder, historiador. (Foto Ines Gundersveen)

“Não me surpreendo em nada com o que aconteceu neste sábado,” afirma, durante uma visita a Viena, o historiador britânico Timothy Snyder. Ele é professor do Departamento de História da Universidade de Yale, em Connecticut, escreveu dois livros sobre a Ucrânia e tem publicado artigos sobre a crise na antiga república soviética em que alertou para o desfecho de uma intervenção militar.

O livro mais recente de Snyder é Bloodlands, Europe Between Hitler and Stalin (2010), uma elogiada história do genocídio de 14 milhões de civis praticado em nome de duas utopias, a de classe, por Stalin, e a da raça, por Hitler.

O professor é cauteloso na previsão do desdobramento da decisão de Vladimir Putin de formalizar a intervenção no parlamento russo mas alerta que a crise entrou num território em que algo terrível pode acontecer. A seguir, a entrevista do Professor Snyder ao Estado.

Porque o senhor classificou, num artigo recente, a evolução da crise ucraniana de uma guerra de propaganda?

O que aconteceu na Ucrânia foi uma revolução popular contra um autocrata, mas seu governo, com apoio da Rússia, rotulou os manifestantes de fascistas de extrema direita. O governo foi deposto mas a Rússia continua a propagar esta ideia. Chamo a sua atenção para o fato de que, em várias cidades russas já começaram os protestos contra a decisão de Putin. E especialmente destaco o fato de que uma petição assinada por mais de 70 mil membros da população étnica russa dentro da Ucrânia pediu a Putin para não invadir país. Então, é uma falsidade achar que a população que se sente culturalmente ligada à Rússia no leste da Ucrânia está pedindo uma invasão.

Se o senhor não se surpreende com o que aconteceu, qual seria o próximo passo lógico de Putin?

É muito difícil fazer previsões sobre Putin e não vou arriscar aqui. O voto unânime da câmara alta do parlamento russo autorizando a intervenção, era previsível. O problema é que, em poucas horas, Putin já foi longe demais, violando dois acordos internacionais. Ele violou o acordo assinado com os Estados Unidos e a Grã-Bretanha em 1994 de respeitar a independência ucraniana em troca de a Ucrânia abrir mão de seu arsenal nuclear. E, em 2010, A Rússia assinou um acordo para renovar sua base militar em Sevastopol, sob a condição de que suas tropas não poriam as botas fora do perímetro da base.

O senhor concorda com observadores que disseram que a situação na Ucrânia não deve ser comparada a 2008, quando a Rússia invadiu a Geórgia, mas a 1968, quando invadiram a Checoslováquia?

Vejo semelhanças não só nos tanques soviéticos em Praga, em 1968, como na invasão da Hungria, em 1956, especialmente na escalada de propaganda que precedeu as ações. Mas, nós temos memória curta. Nos dois casos, um movimento reformista num país vizinho começa a ser bem sucedido e a ação militar é justificada como combate à opressão do fascismo. O discurso agora é muito parecido com o da antiga União Soviética. Uma diferença é que não houve revoluções populares como a que vimos na Ucrânia.

Como o senhor responde à pergunta, agora repetida, “voltamos à Guerra Fria?

Não podemos voltar à Guerra Fria porque a China é poderosa demais. A Guerra Fria era bilateral. Além disso, os europeus são mais independentes dos Estados Unidos, com seus 500 milhões de habitantes e seu poder econômico. A outra questão é que a Guerra Fria era sobre política externa. E a escalada da crise ucraniana é um substituto para uma política doméstica. Vladimir Putin precisa de aventuras no exterior porque ele não pode fazer as reformas estruturais necessárias para a Rússia. Putin não terá um legado de reforma interna.

Barack Obama conversa com Vladimir Putin (Foto Casa Branca)

Como o senhor vê a reação do governo Obama à crise? A oposição republicana usa a Ucrânia como exemplo de que Barack Obama é ingênuo e não inspira respeito de seus adversários no exterior.

Antes de tudo, vamos deixar claro que este não é o momento para politicagem partidária. A crise é séria demais. O Obama não é particularmente interessado na Europa, na herança da Guerra Fria e sua equipe de política externa reflete isto. Acho que foi ingênua a política inicial de “reset” com a Rússia, ainda sob o Medvedev, a ideia de que, se os Estados Unidos se comportarem bem a Rússia faria o mesmo. O Obama não tem sido realista em relação a Moscou nos últimos anos e os russos têm razão quando argumentam que Obama não prestou atenção na Rússia. Onde eles podem se enganar é em subestimar a capacidade de Washington de prestar atenção partir de agora.

O senhor se refere ao poder de retaliação? Se a reação militar é descartada, o que resta?

De novo, não vou arriscar previsões mas não consigo imaginar que a resposta de Obama não vá ser séria. O que ele deve fazer agora é ser discreto e não fazer nada por algum tempo. Mas o Ocidente pode machucar a Rússia e muito, com sanções financeiras. Lembro que toda a oligarquia russa coloca seu dinheiro e educa seus filhos na Europa e nos Estados Unidos. Um cenário em que a elite russa tenha seus bens bloqueados e não possa viajar cria um problema grande para Putin.

Qual é, na sua opinião, o maior risco da crise no momento?

Eu sabia que chegaríamos a este ponto e um dos meus grandes temores é que Putin acredite no que diz a respeito da Ucrânia, que o país não é um Estado ou uma nação real, deve ser parte da Rússia. Mesmo os ucranianos que se identificam mais com a Rússia consideram seu país uma nação soberana. Se Putin acha que as tropas russas vão ser saudadas como liberadoras, a ilusão pode ter consequências terríveis.

Manifestante ergue bandeira russa em cidade ucraniana de Kharkiv