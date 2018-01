De Olho No Mundo 19 de setembro

Ouça o De Olho No Mundo disponível online aqui ou ao vivo na Rádio Estadão, sábado às 19h, domingo às 19h, 92,9 FM com participação de Roxane Ré, Andrei Netto, Jamil Chade e Lúcia Guimarães. Valcke comentou com um empresário num email que o ágio sobre ingressos era sua aposentadoria.

Fifa renúncia de Jerôme Valcke

A Copa foi um grande saque, diz Jamil Chade depois de cobrir o afastamento do braço direito de Sepp Blatter na Fifa, o secretário-geral da entidade Jérôme Valcke.. A denúncia foi eita pelos próprios empresearios que fecharam negocio co a Fifa para revender ingressos a preços de cambista.Correspondências e emails mostram que ingressos para os jogos da seleção brasileira na Copa de 2014 foram vendidos a três quatro vezes do valor original. A correspondência mostra que Valcke ficaria com metade do lucro sobre o ágio, o que ele descrevia como seu “fundo de pensão.” Se a corrupção na venda de ingressos na Fifa está se revelando uma prática de déecadas, pergunta Jamil Chade, a novidade de empresários denunciando o esquema sugere uma guerra interna a seis meses da eleição para o novo presidente da Fifa.

Papa em Cuba e nos EUA

A esperada visita do Papa Francisco a Cuba neste fim de semana tem tons de tensão geopolítica, uma vez que o Papa negociou secretamente a reaproximação de Cuba com os Estados Unidos. A relação do Vaticano com o governo de Raul Castro foi cobrada por dissidentes que queriam mais atenção durante a visita. Já em Washington, Philadelphia e Nova York o grande desafio é a segurança do Papa que gosta de ser acessível a multidões. Nada menos do que 48 agências, do Serviço Secreto até a companhia local de energia elétrica, estiveram envolvidas em preparativos para a visita do Papa a Nova York. Os Estados Unidos têm 75 milhões de católicos e as posições vistas como mais liberais de Francisco – ele disse sobre os homossexuais, “quem sou eu para julgar?” – estão inspirando uma transformação na relação dos católicos americanos com o Vaticano, em questões como a infalibilidade do Papa. Andrei Netto lembra que, na França, os católicos tradicionalistas consideram o Papa Francisco um “golpista” no Vaticano.

Campanha presidencial e hostilidade a imigrantes

Na semana do segundo debate entre os candidatos republicanos a presidente na California, quando que Donald Trump lidera nas pesquisas e na hostilidade a imigrantes latinos sem documentos, um fato pouco conhecido da história dos Estados Unidos, mal estudado nas escolas, vem chocando o público. Na década de 1930, a Grande Depressão motivou uma expulsão em massa de mexicanos e pessoas de origem mexicana nascidos nos Estados Unidos, portanto, portadores de passaportes americanos. A Constituição americana considera cidadão americano qualquer pessoa nascida em território dos Estados Unidos. Mais de 1 milhão foram “repatriados” para o México à força, sob o pretexto de que consumiriam assistência pública e tomariam escassos empregos dos anglo-americanos depois do crash de 1929. Mas 60% dos expulsos eram, de fato, cidadãos americanos. A história é contada no livro Década da Traição: O Repatriamento de Mexicanos nos Anos 1930.

O PMDB em Moscou

Andrei Netto acompanhou a visita do vice-presidente Michel Temer a Moscou e Varsóvia e diz que fez um curso de imersão sobre a existência de dois governos no Brasil – um da presidente Dilma Rousseff e outro do vice-presidente do PMDB. Temer saiu de Brasília em meio ao debate sobre a volta da CPMF e deu declarações contraditórias sobre seu apoio à proposta da presidente, “um jogo de morde-assopra”, como diz o correspondente, que conta outras histórias de bastidores da visita, especialmente sobre quem não embarcou como a Ministra da Agricultura Katia Abreu e o Ministro da Defesa Jacques Wagner.

Congo Poder e Majestade no Metropolitan

Uma importante nova exposição no Museu Metropolitan em Nova York cobre a extraordinária civilização do Congo, que cobre a atual República do Congo e Angola. O ponto de partida da mostra é a expedição do lendário navegador português Diogo Cão, em 1483. As obras do antigo reino expostas vão até o século 20. Além do panorama sobre uma cultura de mestres em escultura, a exposição é uma boa chance de reflexão sobre o que, durante um longo período da arte moderna ocidental, foi descrito como arte primitiva.

Alabama Shakes

O grupo que começou cult e agora faz enorme sucesso nos Estados Unidos se apresenta este fim de semana em Nova York. E acaba de lançar o cd Sound & Color.