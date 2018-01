De Olho No Mundo 12 de setembro

Ouça o De Olho No Mundo online aqui ou disponível vivo na Rádio Estadão, sábado às 19h, domingo às 19h, 92,9 FM com participação de Roxane Ré, Andrei Netto, Jamil Chade e Lúcia Guimarães.

REFUGIADOS

O correspondente Jamil Chade acaba de voltar da Hungria e países vizinhos afetados pela crise de refugiados. A Alemanha prevê a chegada de 40 mil pessoas chegando por trem durante o fim de semana. A ONU alertou para a continuação na guerra na Síria que pode transformar os milhares de refugiados tentando chegar à Europa em milhões. O correspondente do Estado lembra da situação na Sérvia, que não é o ponto de chegada desejado pelos refugiados mas critica o governo sérvio por ignora-los e não dar apoio algum a seu trânsito. Já na Hungria, informa Jamil Chade, o governo recusa ajuda internacional de organizações como Cruz Vermelha para não ser monitorado no tratamento que dá aos refugiados. Eles estão sendo levados em caminhões usados para transporte de prisioneiros para centros cercados de arame farpado e policiados com cães. A imprensa é alertada para manter distância dos campos. Andrei Netto relata que a mídia europeia está destacando a expectativa de uma explosão de chegadas de imigrantes. Ele comenta a categorização dos imigrantes em refugiados e asilados. Mas os africanos sub-saarianos, que têm morrido às centenas em naufrágios na travessia do Mediterrâneo, não merecem a mesma atenção.

BRASIL E RÚSSIA

O Vice-Presidente Michel Temer chega neste domingo a Moscou com uma delegação de seis ministros brasileiros, entre eles, o Ministro da Defesa Jacques Wagner. Andrei Netto vai acompanhar a viagem, que começa com uma visita à Duma, a câmara baixa do parlamento russo. Temer vai visitar uma feira internacional de alimentação, foco de atenção de exportadores brasileiros. Andrei Netto perguntou a um alto diplomata brasileiro se a viagem, agendada há tempos, deve ser interpretada como um esforço de aumentar a visibilidade do vice-presidente numa eventual transição de poder. A resposta foi, “espero que não.” Temer chega a Moscou quando crescem indícios de que o presidente Vladimir Putin esta se reaproximando do presidente sírio Bashar al Assad, com maior presença de militares russos no país. Andrei Netto diz que a reaproximação da Rússia com a Síria teve grande repercussão na Europa.

BRASIL COM NOTA BAIXA

O rebaixamento da nota de crédito brasileira foi manchete em todo o mundo. Conversamos sobre as contradições nas declarações do ex-presidente Lula que, em 2008, quando o Brasil recuperou seu grau de investimento considerou a decisão da agência Standard and Poor’s um sinal de admiração do mundo e da seriedade do Brasil. Desta vez, Lula disse que o rebaixamento não importa. Comentamos também a crítica feita pelo PT de que o rebaixamento foi político. Foi uma conclusão de que o impasse político em Brasília sinaliza uma dificuldade de colocar as contas do país em ordem.

LEOPOLDO LÓPEZ

A condenação do oposicionista venezuelano Leopoldo López a quase 14 anos de prisão por incitar violência durante protestos em 2014 provocou uma onda de condenação em Washington e capitais europeias. Andrei Netto chama atenção para um esforço orquestrado, durante o período de López na prisão, de forjar o status de López como líder da oposição venezuelana, algo que ele não era e muito menos, como tentou sugerir sua mulher Lilian Tintori, uma figura comparável a Nelson Mandela.

A MENTE ORGANIZADA

Sai este fim de semana no Brasil A Mente Organizada, o livro do neurocientista Daniel Levitin que foi um bestseller nos Estados Unidos. O livro é tema desta reportagem exclusiva de capa do suplemento Aliás de domingo. Levitin faz um levantamento sobre descobertas recentes da neurociência e apresenta estratégias de lidar com a sobrecarga de informação da rua digital – nos últimos 30 anos, quintuplicou a quantidade de informação que nos confronta diariamente.

PICASSO O ESCULTOR

O Museu de Arte Moderna de Nova York inaugura neste domingo, uma exposição histórica da obra de Pablo Picasso em esculturas, com peças nunca reunidas antes e que dificilmente serão admiradas sob o mesmo teto. Comentamos a importância da obra de Picasso neste meio. Ele não gostava de vender suas esculturas e só com a sua morte, em 1973 foi possível começar a compreender a grande influência que ele exerceu sobre a escultura do século 20. Um programa obrigatório em Nova York.