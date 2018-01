De Olho No Mundo 18 de julho

Ouça o De Olho No Mundo online aqui ou ao vivo na Rádio Estadão, sábado às 19h, domingo às 20h, 92,9 FM com participação de Haisem Abaki, Andrei Netto, Jamil Chade e Lúcia Guimarães. Roxane Ré está de férias.

IRÃ

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O acordo histórico que encerra três décadas de isolamento do Irã dominou a semana. O presidente Barack Obama começou uma campanha intensa de defesa do acordo que enfrenta grande resistência no Congresso controlado pelo Partido Republicano. A reta final das negociações revelou um presidente mais ousado, depois de se fortalecer em casa com vitórias em política doméstica. Jamil Chade destaca o papel protagonista da Rússia nas negociações, especialmente na questão do embargo à compra de armas convencionais pelo Irã. Andrei Neto conta que a França teve um comportamento relativamente apático nas negociações. O governo francês tem uma desconfiança histórica do governo xiita em Teerã e tende a se alinhar com países árabes sunitas. Mas, pela primeira vez , em mais de quatro anos de guerra na Síria, o acordo com o Irã, ao reaproximar as potências envolvidas nas negociações em Viena, pode abrir uma porta para uma solução do conflito, argumenta Andrei Netto, destacando o apoio de Teerã ao governo de Bashar al-Assad. Um Irã integrado à comunidade internacional pode se dedicar melhor ao conflito que alimenta regularmente com financiamento e com armas. A dúvida é, a Síria está em processo de desintegração territorial, com parte de seu território ao Leste controlado pelo Estado Islâmico. Qual o país que restou para negociar o fim da guerra?

MH17

O primeiro aniversário da derrubada de um avião civil com 298 pessoas sobre a Ucrânia passou sem que o crime seja esclarecido e responsáveis formalmente acusados. A queda do avião da Malaysia Airlines, que voava entre Amsterdam, na Holanda e Kuala Lumpur na Malásia, foi o fator decisivo para a união dos europeus em torno de novas sanções contra a Rússia de Vladimir Putin, em 2014. Mas a Rússia, com seu poder de veto no Conselho de Segurança impede uma investigação na ONU, pedida pela Holanda, Austrália e Malásia. Jamil Chade conta que repercutiu bastante na ONU o bloqueio russo, já que se tratava de uma investigação para apurar responsabilidades, não uma condenação implícita. Os russos usaram a frase “não é pertinente” para impedir a investigação, o que foi visto como esforço para obstruir a apuração do massacre de passageiros. O conflito da Ucrânia continua congelado no leste do país, onde a importante região de Donetsk e Luhansk, sofre a redução drástica da atividade econômica e a rotina de combates. Um novo vídeo gravado momentos após a queda do avião, em que rebeldes pró-Rússia aparecem saqueando os escombros, causou revolta na Austrália, país que perdeu 27 cidadãos e 11 residentes na tragédia. (Atenção: o vídeo abaixo contém imagens perturbadoras da cena da queda)

JAPÃO

O Primeiro Ministro Shinzo Abe enfrenta protestos pela aprovação, na quinta-feira, da primeira legislação, desde o final da Segunda Guerra, que permite o envio de tropas ao exterior. Houve protestos em Tóquio. Pesquisas apontam forte oposição da opinião pública japonesa contra a iniciativa. O diretor Hayao Miyazaki, apelidado de o “Walt Disney japonês” e acusado de “traidor” pela direita japonesa, denunciou Abe por destruir o pacifismo que definiu a história do país no pós-guerra. Miyazaki é diretor de Vidas ao Vento que o crítico do Estado, Luis Carlos Merten, destacou como um dos melhores filmes de 2014. O filme de animação é uma narrativa em ficção da vida de Jirô Horikoshi, designer do Mitsubishi Zero, uma avião utilizado no ataque a Pearl Harbor, que levou os Estados Unidos a entrar na Segunda Guerra. Assista um trailer de Vidas ao Vento.

GRÉCIA

O processo de recuperação da Grécia de cinco anos de crise financeira apenas começou e começou mal. O parlamento da Alemanha, maior credor da Grécia, aprovou o pacote de resgate negociado em Bruxelas. Os europeus aprovaram uma ajuda emergencial de € 7 bilhões de financiamento de curto prazo para a Grécia saldar dívidas com o FMI e a dívida com o Banco Central Europeu. É de fato um resgate de bancos, nota Andrei Netto. É um modelo em que o governo gasta todo o empréstimo para pagar dívidas, não é resgate do povo grego e sim do sistema financeiro. Andrei Netto comenta a semana sui generis nas relações franco-germânicas. Os dois poderes europeus se viram em polos opostos na reta final das negociações, quando a França impôs a exclusão condição de que a cláusula de time-out, proposta pela Alemanha, de retirar a Grécia temporariamente da Zona do Euro. O argumento da França, apoiado em Washington, é que a Grécia não deve ser excluída e empurrada para os braços da Rússia. O raciocínio político francês se opôs à ortodoxia financista alemã. Lembramos o movimento de surpresa do FMI, que vazou um documento interno concluindo que o pacote aprovado no começo da semana era impraticável sem uma redução do principal da dívida grega. Alguns viram, na agressividade do FMI, um dedo dos Estados Unidos, descontentes com a intransigência europeia na condução da crise grega. Andrei Netto lembra que vem mais crise por aí, com a convocação certa de novas eleições por Alexis Tsipras no segundo semestre.

Foi também uma semana que Angela Merkel não deve esquecer. Embora firmemente apoiada por seu partido e pela opinião pública alemã, Merkel conseguiu despertar hostilidade internacional além de seu papel na crise grega. Ao conversar com uma menina palestina aos prantos e sob ameaça de deportação com sua família, Merkel chamou atenção para a intransigência de seu governo na crise global de refugiados.

BRASIL NO MUNDO

A repercussão da investigação criminal sobre o presidente Lula por tráfico de influência foi, como se espera, inicialmente mais ampla do que o depoimento na Lava Jato incriminando o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Mas as consequências econômicas do rompimento do PMDB com o governo Dilma Rousseff começaram a ser avaliadas durante o fim de semana. Jamil Chade comenta que o status de Lula na Europa como um porta-voz do mundo emergente aumenta o destaque dado à crise de corrupção brasileira. Lula, lembra Andrei Netto, foi referência positiva sobre a redemocratização do Brasil e sua imagem heróica sofre desgate na Europa.

FIFA

Na segunda-feira, começa a primeira reunião da Fifa para planejar seu futuro após a investigação criminal americana e ela não deve contar com a presença do presidente da CBF, como informa Jamil Chade, em Genebra. Kofi Annan, ex-secretário-geral da ONU foi sugerido por europeus como possível substituto de Joseph Blatter na presidência da Fifa, como um nome fora do mundo do futebol para recuperar a integridade da organização.

Descubra um artista

Foi aberta no Studio Museum do Harlem, em Manhattan, e bem avaliada pela critica, a primeira exposição individual do pintor expressionista abstrato Stanley White. Ele deu depoimento sobre a mostra à revista Artforum.

Leitura recomendada

O quarto e elogiado livro do cirurgião e escritor Atul Gawande, trata do papel do médico no fim da vida. Aqui a entrevista exclusiva do Estado com o autor de Mortais, Nós, a Medicina e o Que Realmente Importa no Final (Editora Objetiva), uma meditação delicada sobre a humanidade do paciente e a do médico enfrentando juntos a doença terminal.

Caetano e Gil em Montreux

Jamil Chade foi ao show de Caetano Veloso e Gilberto Gil em Montreux, considerado o melhor espetáculo do festival este ano. Jamil Chade entrevistou Gil antes do show. O âncora Haisem Abaki se distraiu da música, olhando uma certa fotografia nada lisonjeira de Caetano Veloso com Carla Perez nos bastidores. Vale lembrar que a Suíça enfrenta uma onda de calor recordista e os teatros não são tão bem equipados com ar condicionado.