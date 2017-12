De Olho No Mundo 6 de junho

Ouça o De Olho No Mundo online aqui ou ao vivo na Rádio Estadão, sábado às 19h, domingo às 20 h, 92,9 FM com participação de Roxane Ré, Andrei Netto, Jamil Chade e Lúcia Guimarães.

De Zurique, Jamil Chade comenta as últimas notícias do escândalo da Fifa . Andrei Netto acompanhou a passagem do Ministro da Fazenda Joaquim Levy por Paris. A Grécia mantém a União Europeia em suspense sobre a negociação de sua dívida. O leste da Ucrânia é cenário de batalhas intensas entre separatistas russos e as tropas do governo de Kiev.

FIFA

Jamil Chade informa de Zurique sobre operação da polícia suíça que tem a seleção brasileira como alvo. Ele lembra que a renúncia surpresa do presidente da Fifa Joseph Blatter pode ser apenas o começo de uma guerra deflagrada no futebol internacional com questionamentos sobre as Copas de 2018, na Rússia e no Catar, em 2022. A Ministra da Justiça americana Loretta Lynch, cujo trabalho como promotora federal no Brooklyn deu origem à investigação criminal sobre a Fifa, se manteve calada depois da renúncia de Blatter. Andrei Netto comenta o abalo do status quo da CBF e nota que o presidente da organização dá sinais de organizar sua sucessão. Roxane Ré lembra que o senador senador Romário (PSB-RJ) tem ambições de reformar o futebol e Jamil Chade pergunta por que o ex-jogador não se manifestou antes de começar a investigação americana. O francês Jacques Lambert, do Comitê Organizador da Copa de 1998, negou que tenha recebido propina para a França sediar o evento, informa Andrei Netto de Paris.

LEVY EM PARIS

O Ministro da Fazenda Joaquim em Levy esteve em Paris na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico e chegou um discurso muito distinto do feito pelos responsáveis pela política externa brasileira na última década. Andrei Netto lembra que a posição brasileira anterior era de considerar a OCDE uma organização sectária a favor dos países ricos. Levy destacou como a OCDE representa padrões internacionais de gestão e transparência. Tudo indica que, em dois anos, o Brasil deve pedir o ingresso oficial na organização que já não é mais um clube dos ricos.

GRÉCIA

Continua o impasse da dívida da Grécia, numa semana de intensas negociações sobre a dívida do país com o Fundo Monetário Internacional e outros credores europeus Na sexta-feira, o primeiro-ministro Alexis Tsipras fez um enérgico discurso no parlamento grego que lançou mais confusão ao debate. Ele disse que os termos propostos pelos credores eram inaceitáveis mas também previu que a Grécia está mais próxima de um acordo. Jamil Chade argumenta que o impasse grego é tão político quanto financeiro e lembra que governos europeus temem que uma possível vitória de Tsipras nas negociações, um sinal para partidos de esquerda se fortalecerem com o exemplo grego.

UCRÂNIA

A ofensiva apoiada pela Rússia no leste da Ucrânia, concentrada na área de Donetsk, é a mais violenta dos últimos meses e confirma o colapso do acordo de paz de fevereiro em Minsk. Nesta sexta-fera, 5, o presidente Barack Obama conversou por telefone com o presidente ucraniano Petro Poroshenko, antes do começo da reunião do G7 na Alemanha. Vários comentaristas, nos Estados Unidos, notaram a proximidade da ofensiva com a reunião do G7, no domingo, dia 7. A Rússia foi excluída do grupo depois da invasão da Ucrânia e da anexação da Crimeia, em 2014. . A União Europeia deve estender as sanções à Rússia por mais seis meses.

Conversamos também sobre as consequências da extradição iminente de Henrique Pizzolato, condenado no processo do Mensalão, autorizada por um tribunal italiano. E comentamos o incidente provocado pela carta de um vice-reitor da Universidade Federal de Santa Maria ao Ministério da Justiça pedindo que fosse apontada a presença ou perspectiva de chegada de estudantes e professores israelenses à instituição. O pedido foi feito em nome de associações de funcionários da escola e de uma associação pró-palestinos na cidade gaúcha. Depois da gravação do De Olho No Mundo, O Ministério da Educação divulgou uma nota em que manifesta surpresa pelo pedido da UFSM e afirmando que a Lei de Acesso À Informação não pode ser usada para promover discriminação.

PRÊMIO TONY

No domingo, 7, uma noite de celebração da Broadway com a entrega dos prêmios Tony transmitida ao vivo do Radio City Music Call, em Manhattan. O musical An American in Paris , indicado para 12 Tonys, empatou com Fun Home com o maior número de indicações. An American in Paris (Um Americano em Paris) é baseado no filme musical homônimo de 1951, dirigido por Vincente Minnelli, estrelado por Gene Kelly and Leslie Caron. O filme, por sua vez, foi inspirado por um poema sinfônico do compositor George Gershwin, que celebrava a vida em Paris nos anos 1920.

Aqui o trailer do filme com Gene Kelly e Leslie Caron, de 1951.