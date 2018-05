Cachorro destrava arma e tiro acerta dono nos EUA

WASHINGTON – Um homem de 51 anos de Iowa foi atingido por um disparo feito por seu cachorro enquanto os dois brincavam em casa, reportou a mídia local nesta sexta-feira, 11.

Richard Remme, de Fort Dodge, estava brincando com seu cachorro Balew, uma mistura de pit bull com labrador, de pular no seu colo enquanto estava deitado no sofá, quando o animal aparentemente tirou a trava de segurança da pistola 9mm que carregava no cinto.

“Estava deitado no sofá, e nós estávamos brincando, eu e o cachorro. Eu estava tirando-o do meu colo, e ele pulava de volta”, contou ao jornal The Messenger, após receber alta do hospital.

“Aparentemente, ele esbarrou na trava de segurança uma vez e, quando pulou (novamente), a pata foi direto no gatilho de segurança”, disse o dono do cachorro.

A arma “tem gatilho de segurança e segurança no polegar, e ele conseguiu acertar os dois. O disparo atingiu a minha perna, mas sem grandes danos”.

Remme ligou para o serviço de emergência e disse: “Meu cachorro atirou em mim”.

“Nunca ouvi falar disso”, declarou ao jornal o chefe de Polícia da cidade, Roger Porter. “Já ouvi falar de armas caindo e disparando, pessoas brincando e a arma disparar. Mas não posso dizer que já ouvi uma história de cachorro antes”, completou.

“Só nos Estados Unidos você pode ser baleado por seu cachorro”, disse Shannon Watts, fundadora da Moms Demand Action para Gun Sense in America, uma organização que pressiona por controles mais rigorosos de armas no país. / AFP