Leia a íntegra da carta de Trump a Kim sobre cancelamento da cúpula histórica

Sua excelência

Kim Jong-un

Presidente da Comissão dos Assuntos de Estado da República Popular Democrática da Coreia

Pyongyang

Caro Sr. Presidente:

Agradecemos imensamente o seu tempo, paciência e esforço em relação às nossas recentes negociações e discussões relativas a uma cúpula há muito desejada por ambas as partes, que estava programada para acontecer em 12 de junho em Cingapura. Fomos informados de que a reunião foi solicitada pela Coreia do Norte, mas isso para nós é totalmente irrelevante. Eu estava muito ansioso para estar lá com você. Infelizmente, com base na tremenda raiva e na franca hostilidade demonstradas em seus recentes comunicados, eu sinto que o momento é inapropriado para termos esta tão aguardada reunião. Portanto, por favor, deixe esta carta servir como uma representação de que o encontro em Cingapura, para o bem de ambas as partes, mas em detrimento do mundo, não acontecerá. Você fala sobre suas capacidades nucleares, mas as nossas são tão massivas e poderosas que eu rezo a Deus que elas nunca tenham que ser usadas.

Eu senti que um maravilhoso diálogo estava em construção entre você e eu e, no fim das contas, o diálogo é a única coisa que importa. Algum dia, espero muito me encontrar com você. Enquanto isso, quero agradecê-lo pela libertação dos reféns que agora estão em casa com suas famílias. Este foi um gesto lindo e muito apreciado.

Se você mudar de opinião em relação a este importantíssimo encontro, por favor não hesite em me telefonar ou escrever. O mundo e a Coreia do norte, em particular, perderam uma grande oportunidade de uma paz duradoura e de grande prosperidade e riqueza. Esta oportunidade perdida é realmente um triste momento da história.

Sinceramente,

Donald J. Trump

Presidente dos Estados Unidos da América