Donald Trump é avô pela nona vez

WASHINGTON – Pai de cinco filhos nascidos de três casamentos diferentes, o presidente Donald Trump, de 71 anos, tornou-se avô nesta terça-feira, 12, de um nono neto.

“Lara Lea Trump e eu estamos emocionados de anunciar o nascimento de nosso filho, Eric ‘Luke’ Trump, às 8H50 desta manhã”, postou no Twitter o terceiro filho do presidente, Eric Trump.

.@LaraLeaTrump and I are excited to announce the birth of our son, Eric "Luke" Trump at 8:50 this morning. pic.twitter.com/b8zRSktcd8