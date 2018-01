Estátua de Cristóvão Colombo no Central Park em Nova York amanhece pichada

NOVA YORK – A estátua do explorador italiano Cristóvão Colombo no Central Park de Nova York amanheceu pichada nesta terça-feira, 12, um incidente que surge no meio do debate na cidade sobre a possível retirada do monumento.

“O ódio não será tolerado”, escreveram com tinta branca na base da estátua que fica em um dos principais pontos turísticos da cidade. Outra frase pichada é “Algo está prestes a ocorrer”.

As pichações foram descobertas no início da manhã por um funcionário da agência encarregada de supervisionar a manutenção do parque. A Polícia de Nova York abriu uma investigação sobre o assunto, segundo o jornal New York Post.

O monumento de Colombo foi um presente dado em 1892 por imigrantes ítalo-americanos e dá nome à popular rotatória Columbus Circle, onde fica um dos famosos hotéis do agora presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e uma das

estações de metrô mais conhecidas da cidade.

Nova York tem revisado os possíveis “símbolos de ódio” em espaços públicos da cidade após os incidentes registrados em Charlottesville, na Virgínia, e o debate gerado em todo o país em razão dos monumentos confederados.

Na semana passada, o prefeito de Nova York, Bill de Blasio, informou aos integrantes da comissão que avaliará que monumentos poderiam ser retirados de espaços públicos da cidade por serem “símbolos de ódio”.

Os americanos debatem desde agosto se devem retirar esses monumentos dedicados aos confederados, um dos lados da Guerra Civil dos EUA, por representarem a defesa da escravidão e do racismo.

Entre os defensores da retirada da estátua de Colombo, destaque para a presidente do conselho municipal, Melissa Mark-Viverito, que considera a figura do explorador italiano “controversa” para muitos povos caribenhos. / EFE