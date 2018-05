Moedas de encontro cancelado entre Kim e Trump são vendidas na promoção

WASHINGTON – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cancelou a cúpula com o líder norte-coreano, Kim Jong-un, mas ainda é possível encomendar moedas comemorativas do evento na loja da Casa Branca. E está na promoção: de US$ 24,95 por US$ 19,95.

“A moeda será cunhada independentemente de a cúpula acontecer ou não”, informou a loja da Casa Branca em seu site.

Essa peça é diferente da moeda comemorativa anunciada pela agência de comunicação da Casa Branca, na qual aparecem frente a frente Trump e Kim, descrito como “supremo líder” na moeda.

A peça vendida pela loja de presentes da Casa Branca tem os retratos de Trump, Kim e do presidente da Coreia do Sur, Moon Jae-in.

A loja disse estar preparada para reembolsar os compradores caso a cúpula não seja realizada, mas muitos “querem esta relíquia da história política, sem importar o resultado”.

Trump cancelou nesta quinta-feira a esperada cúpula com Kim, prevista para o dia 12 em Cingapura, diante da “grande ira e da aberta hostilidade” de Pyongyang, como argumentou em uma carta divulgada pela Casa Branca. / AFP