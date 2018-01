‘Não podemos atender pois democratas estão travando os fundos do governo’, diz mensagem telefônica da Casa Branca

Com a paralisação do governo americano em razão da falta de aprovação de um projeto de autorização de gastos, os cidadãos que tentam ligar para a Casa Branca estão ouvindo uma mensagem eletrônica na qual o governo de Donald Trump culpa os democratas por não poder atender à chamada.

+ Veja o que acontece com a paralisação do governo dos Estados Unidos

Segundo informações do jornal britânico The Guardian, ao telefonar para o número +1 202 456 1111, as pessoas ouvem a seguinte mensagem gravada:

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+ Cenário: Como uma paralisação do governo afeta a vida dos americanos?

Obrigado por ligar para a Casa Branca. Infelizmente, não podemos atender a sua ligação hoje porque os democratas do Congresso estão travando os fundos do governo, incluindo aqueles para as nossas tropas e outras prioridades de segurança nacional, que estão sendo reféns de um debate sem relação com imigração. Em razão dessa obstrução, o governo está fechado. Enquanto isso, você pode deixar um recado para o presidente em www.whitehouse.gov/contact. Esperamos poder atender as suas ligações assim que o governo voltar a funcionar.

O governo americano foi paralisado às 3h de sábado (meia-noite em Washington), já que o Senado não conseguiu chegar a um acordo para estender o teto da dívida e garantir o funcionamento da máquina administrativa do país.

Reveja: Trump revela ganhadores de seu prêmio ‘Fake News’

O Poder Judiciário pode continuar a operar por tempo limitado, usando fundos administrados pela Justiça e outras taxas. Já o serviço postal continuará operando normalmente.

A linha telefônica da Casa Branca aberta ao público normalmente traz algumas informações sobre visitas ao local antes de anunciar a opção de deixar uma mensagem para o presidente. O recurso havia sido interrompido brevemente no fim da gestão de Barack Obama, mas foi logo reaberto em fevereiro de 2017, com a chegada de Trump ao poder.